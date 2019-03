România a devenit preşedinte al Comitetului pentru Premiul pentru Populaţie al ONU

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales preşedinte al Comitetului care stabileşte câştigătorii Premiului ONU pentru Populaţie în anul 2019 (Chair of the Committe for the United Nations Population Award 2019). Evenimentul a avut loc vineri cu prilejul primei reuniuni a Comitetului.

