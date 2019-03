Iubitorii de filme au şansa să vadă astăzi proiecţii mult aşteptate

08:30

BERBEC Se pare c-aveţi de lămurit nişte lucruri ca să meargă mai bine relaţia sentimentală c-o fi ziua cuiva de cununie, sau de botez şi o să fie şi distractie-garantat. Păreţi în formă, amatori de plimbare, poate daţi o fugă într-o staţiunea turistică şi vă eliberaţi de stres şi de oboseală acumulată - o să fie revigorant TAUR Se poate să faceţi o cheltuială c-o fi ziua cuiva de cununie, sau de botez şi o să fie şi distracţie - garantat. O ieşire la plimbare, în doi, ar aduce un plus de prospeţime în relaţie şi v-ar pregăti pentru următoarea etapă în care-o să intraţi - una mai vulcanică. GEMENI E un moment bun pentru relaţia de cuplu, se pot îndrepta multe aspecte care lăsau de dorit şi să ajungeţi la casatoirie până la sfârşitul anului. Se pare c-o să vă lăsaţi curtaţi de prieteni să treceţi în revistă câteva evenimente mondene şi o să vă placă să aflaţi ce mai e nou şi incitant. RAC Aţi putea trece peste o supărare mai veche şi să reluaţi o prietenie, pentru că persoană e valoroasă. Poate faceţi o trataţie la voi acasă, o fi vreun motiv special şi o să fiţi înconjuraţi de oameni care ţin la voi şi cu care probabil nu v-aţi mai văzut de multă vreme. LEU Se poate să-ntâlniţi pe cineva care să-şi dorească, la fel ca şi voi copii şi să fie şansa voastră să fiţi fericiţi. Sunteţi capabili de lucruri măreţe şi vă puteţi lansa în tot felul de acţiuni care să vă pună în valoare calităţile, şi să căpătaţi şi un titlu cât de curând. FECIOARĂ Relaţia de cuplu promite să se-aşeze frumos, şi să duceţi comunicarea la alt nivel, şi să mai renunţaţi la critici şi reproşuri. Atmosfera din familie pare să fie mai destinsă, au fost deja dezbătute problemele ardente şi vă pregătiţi de sărbători, o să fie frumos. BALANŢĂ Apare cineva care vrea să vă cunoaşteţi mai bine în speranţa c-aţi putea forma un cuplu şi va fi o tatonare reciprocă. O să aruncaţi cu banii în dreapta şi-n stânga, dar aveţi se pare o promisiune c-o să mai luaţi săptămâna care vine ori salariul, ori un supliment financiar de pe undeva. SCORPION O să vă daţi peste cap să re-cuceriti inima cuiva care şi-o fi pierdut încrederea în voi, în dragostea voastră şi o să reuşiţi. Aveţi o iniţiativă pe care o puteţi puneţi în aplicare poate e o ieşire cu prietenii într-un loc în care n-aţi mai fost, poate fi o activitate, sau un sport, ceva ce n-aţi mai făcut. SĂGETĂTOR Poate le daţi o mână de ajutor fraţilor, surorilor, poate părinţii vă roagă să-i ajutaţi la ceva treabă şi-o s-o faceţi. Se poate s-aveţi nişte chestiuni de familie de rezolvat şi abia după să vă duceţi la un spectacol, să staţi la cafea cu amicii, să vă destindeţi după o săptămână încărcată. CAPRICORN Se poate să reluaţi o preocupare de timp liber ca să scăpaţi de stresul prelungit şi o să fie revigorant. Sunteţi pe punctul de a face o nouă cucerire, poate s-a lăsat, deja, cu declaraţii de dragoste şi o să vedeţi acum cât de mult o să reziste în timp-poate fi pentru totdeauna, să ştiţi. VĂRSĂTOR Poate-o să v-apucaţi de vreun sport extrem c-aveţi nevoie de adrenalină şi vouă chiar nu vă place rutină. O să mai faceţi câte ceva şi poate sufletul vostru, să crească stima de sine dacă era cumva sub nivelul mării şi o să vă duceţi la stilist, la cosmetică, la shoping, la tuns, coafat. PEŞTI O să fiţi capabili de un drum lung dacă vă cheamă cineva într-un oraş îndepărtat, dar asta înseamnă că vă e dor de acea persoană. Poate se iveşte ocazia să faceţi o excursie şi să revedeţi nişte oameni de care-aveti nevoie, poate v-ajuta cu sfaturi, vă pun în relaţie cu nişte parteneri de afaceri.