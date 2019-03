Top 5 cei mai „cumpărați” artiști din timpurile noastre

15:21

Târgul Companiilor și Minifirmelor Școlare, ediția anului 2019 s-a desfășurat la 16 martie 2019, cu suportul Metro Cash & Carry Moldova, Moldovaagroindbank și Fundația Sturza, în cadrul Proiectului "Promovarea activităților ecologico-antreprenoriale în mediul rural", în cadrul magazinului METRO Chișinău 2. Proiectul este finanțat de GEF Programul de Granturi Mici și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru dezvoltare.