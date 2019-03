Un cântăreț a lansat un manifest muzical despre „partea întunecată” a preoției românești

14:50

PE SCURT Parlamentul de legislatura a X-a a fost legal constituit. Ședința de astăzi a noului Parlament a durat mai puțin de o oră. În acest timp, președintele Igor Dodon a ținut un discurs în fața deputaților, iar trei partide – PSRM, PDM și Partidul ȘOR au anunțat despre constituirea fracțiunilor parlamentare. Blocul electoral ACUM […]