Miami Open 2019: Radu Albot s-a calificat în runda a doua la dublu

14:21

FinComBank a lansat campania #FinComBusiness – partenerul succesului tău, pentru a susține tinerii antreprenori cu fondurile alocate prin intermediul proiectelor de finanțare IFAD (FIDA) I, IV, V Refinanțare, RISP II Refinanțare și PAC II Refinanțare. Proiectele speciale sunt destinate tinerilor întreprinzători cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani, care dețin 75% din capitalul […] The post FINCOMBANK S.A. OFERĂ FINANȚARE TINERILOR ANTREPRENORI PÂNĂ LA 1.500.000 DE LEI appeared first on Moldova.org.