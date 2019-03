Hai să ne jucăm. Ghicește din ce partide fac parte actualii deputați din Parlament

17:00

Șase tineri din Moldova au obținut granturi a câte 40 de mii de euro pentru dezvoltarea propriei afaceri în cadrul proiectului „Start Up 4 Diaspora”. Proiectul are drept obiectiv major promovarea, susținerea și dezvoltarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspora, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din regiunile Nord-Est, Sud-Est și Sud-Muntenia din România. Articolul „Start Up 4 Diaspora”. Cine sunt cei șase tineri din Moldova au câștigat câte 40 de mii de euro pentru dezvoltarea propriei afaceri apare prima dată în #diez.