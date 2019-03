10:50

La 17 martie, curent, poliţiştii din Floreşti au depistat un conducător auto care transporta cu un automobil de model „Dacia Logan”, 180 de sticle de KVINT şi 40 sticle cu denumirea VOLK, fără careva acte de provenienţă. Băuturile alcoolice urmau a fi vândute pe teritoriul raionului Floreşti. O sticlă de... The post Sute de litri de alcool a fost confiscat de ofițerii Serviciului Investigare fraude economice al IP Florești appeared first on Regional.md.