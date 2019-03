Când va fi ales noul președinte al Academiei de Științe

11:30

PE SCURT Lipsa unei reacții promte a autorităților noastre referitoare la incidentul de la Uzina Metalurgică din Râbnița ridică multe semne de întrebare și alimentează speculațiile, consideră expertul în politici de securitate Rosian Vasiloi. Informația despre o scurgere radioactivă care a avut loc la Uzina Metalurgică de la Râbnița, pe 5 martie curent, a apărut, inițial, […]