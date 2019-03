Raport ASF: Piata asigurarilor de locuinte a crescut cu 4% in 2018

11:15

Companiile de asigurari detinute in Romania de VIENNA Insurance Group - VIG au inregistrat, in 2018, un volum total de prime brute subscrise de 515,3 milioane de euro, in crestere cu 1,7% fata de cele 506,5 milioane de euro, raportate in anul anterior, conform rezultatelor financiare preliminare anuntate, joi, de grupul austriac.