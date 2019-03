Maia Sandu a discutat cu oficialii europeni despre situația postelectorală și despre abuzurile comise de regimul de la Chișinău

12:40

Theresa May a fost informată recent de un lider al conservatorilor că tot mai mulţi parlamentari din cadrul Partidului Conservator, formaţiune condusă de May, îi cer demisia din funcţia de premier al Marii Britanii ca urmare a modului în care a gestionat procesul Brexit, dezvăluie cotidianul The Telegraph, potrivit Mediafax.