Ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță: „Schimburile comerciale dintre România și R. Moldova, anul trecut, au depășit un miliard de dolari și au atins un vârf istoric”

Organizatorii premiilor au precizat că autorii propuşi arată o perspectivă deschisă spre exterior, în ciuda mesajelor politice ''reductive'' care domină ştirile. Printre nominalizaţii de anul acesta se numără: Sally Rooney, Anna Burns şi Michelle Obama. "Această listă îmi arată că perspectiva noastră se extinde, că există aceste povestiri nespuse care călătoresc mai departe decât o făceau până acum, iar, pe măsură ce politica noastră devine tot mai insulară şi reductivă, cumpărătorii de cărţi sunt dispuşi să se uite spre exterior", a spus Philip Jones, editor al revistei The Bookseller şi preşedinte al juriului. "Cititorii sunt intrigaţi de poveşti bine scrise, bine editate, care pot veni de oriunde, care le spun câte puţin despre lumea globală în care trăim sau oferă o perspectivă diferită asupra propriei lumi". "De la 'Milkman', la 'Lullaby', de la 'Fire And Fury' la 'Becoming', sunt cărţi care ne spun lucruri despre lume şi puţin despre locul nostru în ea". Categoriile ficţiune, cele pentru debut şi literatura poliţistă sunt dominate de femei, iar categoria nonficţiune beneficiază de prezenţa unui nume sonor precum cel al fostei prime doamne a SUA, Michelle Obama, a cărei carte de memorii, ''Becoming'', a devenit bestseller în 2018. Autoarea irlandeză Sally Rooney a fost nominalizată pentru lucrarea sa ''Normal People'', alături de laureata Man Booker Prize, scriitoarea nord-irlandeză Anna Burns. Câştigătorii în cadrul fiecărei categorii vor fi desemnaţi de opt jurii diferite, din care fac parte ilustratorul Axel Scheffler, criticul gastronomic Jay Rayner, medicul şi autorul Adam Kay. Un juriu distinct va desemna câştigătorul Cărţii Anului, din care fac parte parlamentara laburistă Jess Phillips şi Kay Burley, prezentatoare Sky News. În cadrul categoriei ficţiune, au fost nominalizate următoarele titluri: ''Transcription'', de Kate Atkinson, ''Milkman'', de Anna Burns, ''Still Me'', semnată de Jojo Moyes, ''Normal People'', de Sally Rooney, ''Tombland'', de C.J. Sansom, ''Why Mummy Swears'', de Gill Sims. La categoria debut au fost nominalizaţi: ''The Mermaid And Mrs Hancock'', de Imogen Hermes Gowar, ''Never Greener'', de Ruth Jones, ''The Tattooist Of Auschwitz'', de Heather Morris, ''Dear Mrs Bird'', de A.J. Pearce, ''Lullaby'', de Leila Slimani, ''The Seven Deaths Of Evelyn Hardcastle'', de Stuart Turton. Pe lista propunerilor la categoria nonficţiune se află: ''Everything I Know About Love'', de Dolly Alderton, ''First Man In: Leading From the Front'', de Ant Middleton, ''Becoming'', de Michelle Obama, ''The Secret Barrister'', de The Secret Barrister, ''The Language of Kindness: A Nurse's Story'', de Christie Watson, ''Fire and Fury'', de Michael Wolff.'' Câştigătorii în cadrul fiecărei categorii precum şi Cartea Anului vor fi anunţaţi în cadrul unei ceremonii prezentate de Lauren Laverne, la 13 mai.