Cum să reacționezi când întâlnești o mamă care are copil cu sindromul Down. Ludmila Adamciuc își povestește experiența (VIDEO)

Ludmila Adamciuc, mămica lui Beatrice, fetița de un an care are sindromul Down, și-a amintit, într-un filmuleț realizat pentru EA.md, o situație din viața ei. Se plimba cu o prietenă când aceasta i-a dezvăluit că nu a sunat-o în prima perioadă, pentru că aflaseră că Ludmila are o fetiță cu sindromul Down și nu știa cum să reacționeze. Tânăra mămică a venit în ajutorul tuturor cu câteva recomandări.

