O mașină a Poliției s-a răsturnat în centrul capitalei. Momentul, surprins de o cameră de supraveghere// VIDEO

13:30

PE SCURT Parlamentul de legislatura a X-a se va convoca joi, 21 martie, în ședința de constituire. Decretul de convocare a fost semnat de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Noii deputați se vor convoca în plen începând cu ora 13.00. Șeful statului a anunțat astăzi la un briefing că intenționează să susțină un discurs în […]