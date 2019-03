Cauză penală împotriva activistului Pavel Grigorciuc, care l-a agresat pe deputatul Sergiu Sîrbu

08:00

La Bruxelles are loc summitul Uniunii Europene la care se va discuta despre posibila amînare a ieșirii Marii Britanii din UE pentru a evita un Brexit fără nici un acord (hard Brexit). Potrivit ultimelor decalrații ale liderilor europeni, există un consens când vive vorba de amînare, nu însă și de dată: pînă pe 30 iunie, cel mai tîrziu, cum a cerut premierul britanic Theresa May? Sau numai până pe 23 mai, dată când încep alegerile europarlamentare? Orice decizie privind amînarea Brexit-ului trebuie luată în unanimitate.Data Brexit-ului, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, este 29 martie iar summitul care începe la Bruxelles ar urma să fie ultimul la care participă un premier britanic.Miercuri seară, cu numai nouă zile până la Brexit, premierul britanic Theresa May a cerut din nou Parlamentului de la Londra să aprobe cât mai repede acordul pe care l-a negociat cu Uniunea Europeană, acord respins deja de două ori. Într-un scurt discurs, Theresa May a mai spus că regretă că a cerut Uniunii Europene amânarea ieșirii țării sale până pe 30 iunie, adăugînd că nu se va accepta nici o prelungire după această dată.Pe de altă parte, președintele Consiliului European Donald Tusk a declarat la Bruxelles că UE nu poate accepta decît o prelungire scurtă și numai dacă Londra aprobă, săptămâna viitoare, acordul negociat deja cu premierul May privind condițiile în care va avea loc ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.