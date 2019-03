Zeci de fani din Moldova au aşteptat la Aeroport sosirea cucoşilor galici

19:30

Beatrice a venit pe lume acum un an şi trei luni. Mama fetiţei spune că sarcina a decurs normal, însă la săptămâna a 15-a medicul de la ultrasonografie i-a spus că există probabilitatea ca micuţa să aibă Sindromul Down. „Sigur că ne-a speriat pentru că ca oricare mama am avut şi eu poate o perioadă de depresie pentru că sunt mame unde copilul are şi 4 ani şi ele nu pot să-şi revină, nu pot accepta, însă eu cumva am trecut rapid peste asta şi am înţeles că este copil, are sindrom, eu sunt mamă, e...