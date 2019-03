Ajutor din inimă pentru Elena! Tânăra care, după șase ani de chinuri, a aflat că are o șansă la o viață fericită

Mă numesc Elena Stratenco. Am 23 ani și în 2012 am fost diagnosticată cu maladia Charcot Marie Tooth... Așa începe istoria tinerei care are nevoie de ajutorul său pentru a se salva! Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md