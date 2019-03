Maia Sandu a refuzat sa revină astăzi la Chișinău, pentru a participa la şedința Parlamentului. CAUZA

11:30

Ediţia din 2019, sub sloganul „Nu lăsaţi pe nimeni în urmă”, urmăreşte ca acţiunile desfăşurate să facă cunoscute oportunităţi prin care toate persoanele diagnosticate cu sindromul Down să poată trăi o viaţă normală, alături de semenii lor, sub toate aspectele vieţii sociale.Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă arată că „nimeni nu va fi lăsat în urmă”. Campania este dedicată informării şi conştientizării importanţei pentru persoanele cu sindrom Down ca politicile guvernamentale să includă în programele lor protecţia, incluziunea, egalitatea, respectul acordat la toate nivelurile societăţii.