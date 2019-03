Pasiunea ei sunt rochiile retro. Tatiana Onofrei: „Eu aleg imprimeuri cu vino’ncoa, ele arată ceva unic”

11:50

Ludmila Adamciuc, mămica micuței Beatrice, o fetiță de un an cu Sindrom Down, a povestit într-un interviu despre povestea familiei lor. Cei doi soți și-au amintit cum s-au întâlnit, cum a evoluat dragostea lor, cum a apărut micuța, dar și cum au primit vestea despre faptul că Beatrice are Sindrom Down. „Când am aflat că […]