LIVE/ Prima ședință Parlamentului ales pe 24 februarie

16:50

Moldoveanul Serghei Gorbunov, condamnat, în anul 2010, la 16 ani de închisoare pentru tâlhărie în România, a fost liberat condiţionat printr-o hotărâre a Judecătoriei Deva. Fostul deţinut a fost preluat marţi, de Interpol, pentru a fi expulzat în Republica Moldova. Gorbunov îşi ispăşea pedeapsa privativă de libertate în Penitenciarul Deva, de unde a şi solicitat […] The post Serghei Gorbunov, condamnat în România pentru tâlhărie, a fost liberat condiţionat şi va fi expulzat în R. Moldova appeared first on Moldova.org.