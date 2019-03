Propunerile blocului ACUM sunt doar pentru PR? Maia Sandu a evitat să se prezinte la ședința Parlamentului pentru a vota propriul pachet de legi

11:30

Organizatorii celui mai important turneu al verii, International Champions Cup, au luat decizia alaturi de Juventus Torino ca echipa italiana sa nu participe la editia din acest an! Aceasta decizie a fost luata deoarece turneul are loc in Statele Unite si s-a dorit eliminarea riscului ca starul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, sa fie arestat in…