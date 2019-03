Ce se ascunde, de fapt, în spatele incidentului de la uzina din Râbnița

13:50

Un client al unui restaurant din Newcastle upon Tyne, Marea Britanie, a fost abordat de un om al străzii care i-a cerut niște mărunțiș. Bărbatul i-a dat în schimb cardul lui, dezvăluindu-i și PIN-ul, iar apoi i-a spus să meargă el la bancomat și să retragă suma de 20 de lire sterline. Jack Fada, cel […]