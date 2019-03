PROTESTUL ACUM față de condamnarea lui Petic și Cebotari; Sediul Parlamentului, înconjurat de polițiști // LIVE

10:00

"Am avea o persoană foarte asemănătoare cu Messi... Am fi capabili să reproducem, cu tehnicile actuale, ceva care ar semăna cu un geamăn întârziat... Ca şi cum doi gemeni s-ar fi născut, iar unul dintre aceştia ar fi fost conservat într-o cameră a timpului... congelată. Iar după 20 sau 30 de ani, l-am fi readus la ora sa exactă. Dacă totul s-ar petrece aşa cum trebuie, ne-am reîntoarce la acest copil şi am vedea că, în braţele mamei sale, el ar fi acelaşi", a explicat cercetătorul în cursul unei...