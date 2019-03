Cu ajutorul UE, s-a deschis primul magazin social din stânga Nistrului. Cum va funcționa acesta

13:50

Partidul Socialiștilor din RM a anunțat că a desfășurat astăzi prima ședință a fracțiunii parlamentare, condusă de către președintele PSRM, Zinaida Greceanîi. Potrivit unui comunicat al partidului, în cadrul ședinței s-a decis constituirea unei fracțiuni parlamentare a Partidului Socialiștilor formată din 35 de deputați. Zinaida Greceanîi a înmânat legitimația de deputat fiecăruia dintre deputații PSRM,