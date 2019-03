Johann Sebastian Bach celebrat de Google printr-un mod inedit

11:20

Ziua Internaţională a Fericirii se sărbătoreşte în data de 20 martie. Anul 2019 este cel de-al șaptelea an în care oamenii de pretutindeni celebrează ziua fericirii. Astfel, în această zi, nimeni „nu are dreptul" să fie supărat sau nefericit. Oamenii de ştiinţă susţin că fericirea depinde foarte mult de lucrurile...