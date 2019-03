Astăzi în Moldova și în lume

23:30

Cu numai 9 zile până la Brexit, premierul britanic Theresa May a cerut din nou Parlamentului de la Londra să aprobe cât mai repede acordul pe care l-a negociat cu Uniunea Europeană, acord respins deja de două ori. Într-un scurt discurs ținut miercuri seară, Theresa May a ținut să precizeze că regretă acum faptul că a cerut Uniunii Europene amânarea Brexit-ului până pe 30 iunie dar a precizat că nu va accepta nici o prelungire peste această dată. La Bruxelles, președintele Consiliului European, Donald Tusk a declarat , pe de altă parte, că UE nu poate accepta decît o prelungire scurtă și numai dacă Parlamentul de la Londra aprobă acordul negociat deja cu premierul May privind condițiile în care va avea loc ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.Data Brexit-ului , în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, este 29 martie. O eventuală amânare va fi discutată joi la Bruxelles, la summitul UE, teoretic ultimul summit la care participă și premierul britanic.