Radovan Karadzici, supranumit „măcelarul din Balcani”, condamnat la închisoare pe viaţă

Mai mulţi poliţişti din Bulgaria s-au intoxicat, după ce gazul lacrimogen care era destinat mulţimii de protestatari din faţa Parlamentului a fost dus de vânt înapoi la autorităţi, potrivit Daily Mail. Ofiţerii formau o baricadă împotriva protestatarilor antiguvernamentali care protestau în faţa Parlamentului bulgar în acest weekend. Atunci un membru al forţelor de ordine a […]