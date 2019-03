Protestatari din fața sediului Judecătoriei Orhei, stropiți cu gaze lacrimogene: Ce declară Poliția

07:10

Candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, actorul de comedie, Vladimir Zelenski, conduce detașat cursa electorală din această țară. 34% din ucrainenii declarați deciși sunt gata să-l voteze pe Zelenski, arată datele unui sondaj realizat în luna martie de organizația „Передовые правовые инициативы". Actorul, director artistic al show-ului umoristic „Studio Kvartal 95", Vladimir Zelenski este […]