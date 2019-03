Premierul May cere amânarea Brexit-ului până la 30 iunie

19:20

O amânare a ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană peste termenul prevăzut de 29 martie ar avea sens numai dacă ar folosi la aprobarea de către Londra a acordului de divorț, așa încât Brexit-ul să poată avea loc ordonat. Declarația a fost făcută de Michel Barnier, negociatorul șef pentru Brexit al Uniunii Europene, după anunțul că prim-ministrul britanic Theresa May va trimite în curând o cerere de amânare pentru a fi examinată de liderii europeni la summit-ul lor de la sfârșitul acestei săptămâni. „Dacă Theresa May cere o amânare, ține de cei 27 de lideri să cântărească cât de întemeiată și folositoare este”, a spus Barnier. Ceva mai devreme, guvernul britanic a spus că May va trimite o scrisoare marți sau miercuri președintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a solicita amânarea. Parlamentul de la Londra a respins de două ori până acum acordul de Brexit negociat de May cu UE.