Epidemiologii bat alarma! Crește populația de căpușe

10:10

O adolescentă de 14 ani, din Rusia, şi-a pierdut viaţa, după ce şi-a scăpat telefonul în cada plină cu apă, în timp ce făcea baie, scrie Publika. Victima a murit electrocutată. Iulia Visoţkaia se pregătea să-şi facă o baie, dar şi-a pus telefonul la încărcat într-o priză situată în apropierea căzii.... The post A murit electrocutată în timp ce-și folosea telefonul în baie! Medicii BAT ALARMA! appeared first on Regional.md.