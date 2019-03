Clipe de groază pentru un avion cu pasageri, în Iran

16:50

Nursultan Nazarbayev, președintele Kazahstanului, și-a anunțat demisia, după aproape 30 de ani de la preluarea puteri, într-o adresare către națiune. • SNCVideo: 00:19-00:44 (Nursultan Nazarbaev, președintele Kazahstanului)„Adresarea mea de astăzi este un specială. Am luat o decizie deloc simplă. Am decis să renunț la calitatea mea de președinte al Republicii Kazahstan. În acest an se împlinesc 30 de ani de când mă aflu în funcția de conducător al acestei țări. A fost o onoare să fiu primul preș...