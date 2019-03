Rusia, obligată să prezinte informația cu privire la executarea deciziei CEDO în cauza școlilor cu predare în grafia latină

La 19 octombrie 2012, Marea Cameră a CtEDO a pronunțat în ședință deschisă Hotărârea în cauzele Catan şi alţii 27 c. Moldovei şi Rusiei, Caldare si alții 42 c. Moldovei şi Rusiei, Cercavschi și alți 98 vs Moldova şi Rusia, prin care a constata violarea dreptului la educația a celor 170 de reclamanți, elevi și […]

