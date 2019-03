Premierul britanic Theresa May cere AMÂNAREA Brexit-ului până la 30 iunie

19:30

Rolurile principale ale colonului Colonul absoarbe apa si electrolitii si depoziteaza materiile fecale pana la eliminarea lor. Miscarile de la nivelul colonului sunt lente, iar iritarea colonului provoaca tulburari gastrointestinale si, in cele mai rele cazuri, poate duce la cancer. Colonul absoarbe intre doi si trei litri de apa pe zi, iar curatarea acestuia de deseurile alimentare se poate face cu ajutorul remediilor naturiste. Principalele semne ale unui colon iritabil sunt episoadele dese de constipatie, durerile severe de cap si senzatia de arsura in piept (reflux gastroesofagian). Reteta de detoxifiere cu miere si seminte de in Ingredientele necesare sunt: – o ceasca cu apa – o lingura de miere organica – o lingura de seminte de in – un mar verde Pentru prepararea acestei retete tot ce trebuie sa faci este sa cureti marul si sa il pui impreuna cu celelalte ingrediente intr-un blender. Sucul obtinut ajuta la insanatosirea inregului sistem imunitar nu doar a colonului. Aceasta reteta este recomandata a fi consumata de doua ori pe saptamana. Semințele de in sunt un important agent anticancer, care datorită conținutului ridicat de acizi grași Omega 3 reglează fluxul de estrogen. De asemenea, semințele de in conțin o substanță care reglează presiunea arterială, au efect energizant, dar sunt o alegere excelentă și pentru echilibrarea metabolizării grăsimilor și ca sursă de calciu. În plus, deoarece conțin mai multe fibre alimentare decât celelalte cereale, semințele de in sunt considerate superalimente, comparabile cu oricare dintre alimentele enumerate mai sus. De aceea sunt recomandate în curele de slăbire, pentru scăderea colesterolului și pentru prevenirea constipației. De asemenea, semințele de in reduc riscul apariției cancerului de sân, de prostată, de plămâni și de colon. O altă rețetă care folosește semințele de in, indicată pentru slăbit și curățarea colonului: Acest preparat ar trebui consumat zilnic, timp de o lună. Vă va ajuta să slăbiți în jur de 5 kg, dacă veți urma și o dietă sănătoasă, veți face sport și veți bea multă apă (2 l pe zi). Fierbeți o linguriță de semințe de in într-o ceașcă de apă. Amestecul este gata când capătă o consistență vâscoasă. Strecurați lichidul și beți-l înainte de micul dejun. Preparați doar cantitatea necesară pentru o zi.