Afacere cu roșii și castraveți

Primul restaurant subacvatic din Europa se deschide miercuri în Norvegia, peste 7.000 de clienţi având deja rezervări pentru a lua masa printre peşti, relatează Reuters. • Restaurantul, denumit "Under", care înseamnă şi "minune" în limba norvegiană, se prezintă sub forma unui tub mare de beton parţial scufundat în Marea Nordului, în sudul Norvegiei.El a fost proiectat de firma de arhitectură norvegiană Snoehetta, care a creat şi clădirea Operei din Oslo şi Muzeul Memorial 11 septembrie din New Y...