Igor Dodon a semnat decretul! Prima ședință a noului Parlament se va desfășura pe 21 martie

Republica Moldova va participa la Expoziţia Mondială „Expo Dubai 2020". Potrivit conceptului, pavilionul țării noastre va fi separat în patru zone cheie: „Discover, Taste, Craft și Invest" ("Descoperă, Gustă, Creează și Investește"). Ministerul Economiei și Infrastructurii anunță că vizitatorii vor putea explora Moldova fără a părăsi standul, cu ajutorul tehnologiilor de ultimă generație, vor cunoaște […]