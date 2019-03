Astăzi este Ziua Internaţională a Fericirii. Citate celebre despre fericire

Ziua Internaţională a Fericirii este marcată an de an pe 20 martie, fiind proclamată de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 66/281 din 12 iulie 2012. În această zi nimeni „nu are dreptul” să fie supărat sau nefericit.

