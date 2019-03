Caz uimitor: Mama eroină a născut șase copii în nouă minute

17:10

Bărbatul din imagine este căutat de poliție, fiind suspectat de huliganism La 16 martie, 2019, bărbatul împreună cu alte 12 persoane, se odihneau la o tabără de odihnă din preajma localității Ruseștii Noi. La un moment dat, între el și o altă persoană s-a iscat un conflict, astfel bărbatul a... The post Un bărbat periculos este căutăt în Ruseștii Noi. Dacă îl recunoști, anunță poliția! appeared first on Regional.md.