Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a USM a împlinit la 55 de ani de activitate. Cum a fost marcat evenimentul

15:00

Ludmila Adamciuc este o tânără de 23 din Moldova. Ludmila e mămica unei fetițe cu Sindromul Down. Pentru că pe 21 martie este Ziua Internațională a Sindromului Down, tânăra și-a propus să promoveze toleranța față de acești oameni prin intermediul unei provocări colorate. Ludmila îndeamnă lumea frumoasă să-și pună doi ciorapi diferiți, să facă o fotografie și să o publice cu hashtagul #totisuntemdiferiti. Articolul (foto) În Moldova a pornit o nouă provocare colorată pentru promovarea toleranței față de oamenii cu Sindromul Down apare prima dată în #diez.