Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, pe primul poster al filmului „Once Upon a Time in Hollywood”

Producătorii filmului „Once Upon a Time in Hollywood”, în regia lui Quentin Tarantino, au lansat primul poster al filmului. Pelicula despre asasinarea lui Sharon Tate îi are în rolurile principale pe actorii Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, aceasta fiind prima dată când cei doi joacă împreună.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Altfel.md