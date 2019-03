Preşedintele francez Emmanuel Macron la dezbateri în compania a 64 de intelectuali cu privire la viitorul Franţei

08:45

Evenimente 1279: Victoria mongolilor în bătălia de la Yamen sfârșește dinastia Song în China. 1807: Războiul celei de-a Patra Coaliții: A început Asediul Danzigului. 1808: Ferdinand al VII-lea devine rege al Spaniei. 1823: Augustin I al Mexicului, primul împărat al Mexicului, abdică în urma protestelor conduse de generalul Santa Anna. 1859: A avut loc, la Paris, premiera operei "Faust" de Charles Gounod. 1888: A demisionat Guvernul condus de Ion C. Brătianu. S-a format un nou Guvern, condus de junimistul Theodor Rosetti. 1889: Ferdinand de Hohenzollern a fost proclamat principe al României cu titlul de Alteță Regală. 1912: Carol I al României a promulgat prima lege modernă cu privire la pașapoarte din România.[1] 1913: A avut loc premiera versiunii integrale a operei „Boris Godunov", de M. P. Musorski, la Metropolitan Opera din New York. 1915: Planeta Pluto este fotografiată pentru prima dată dar nu este recunoscută ca planetă. 1919: La Universitatea din București, în cadrul măsurilor de pedepsire a celor care au pactizat cu germanii, se instituie o "comisie de cercetare" a profesorilor universitari. Sunt incriminați mai mulți universitari care s-au comportat servil în timpul ocupației germane (Primul Război Mondial), unii au fost îndepărtați din învățământ, altora li se interzice temporar să țină cursuri. 1931: City Bank din New York este prima bancă din istoria SUA ce cade victimă unui jaf armat. 1944: Al Doilea Război Mondial: în cadrul Operațiunii Margareta I trupele naziste ocupă Ungaria. 1945: Hitler semnează Decretul Nero privind distrugerea infrastructurii economiei germane pentru a nu mai putea fi utilizată de trupele aliate. 1946: Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica și Réunion devin "Provinciile Franței de peste mări". 1949: A avut loc congresul de constituire a Uniunii Tineretului Comunist – UTC. 1953: Au fost televizate pentru prima oară Premiile Academiei Americane de Film. 1958: A fost creat Parlamentul European, ca for consultativ al Uniunii Europene. 1990: Izbucnesc violențele interetnice de la Târgu Mureș. Nașteri 1593: Georges de la Tour, pictor francez (d. 1652) 1749: Prințesa Louisa a Marii Britanii (d. 1768) 1813: David Livingstone, misionar și explorator scoțian (d. 1873) 1823: Prințesa Adelgunde a Bavariei (d. 1914) 1826: Nicolae Hurmuzaki, om politic român (d.1909) 1849: Alfred von Tirpitz, amiral german (d. 1930) 1873: Max Reger, compozitor german (d. 1916) 1900: Frédéric Joliot-Curie, chimist francez, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1935 (d. 1958) 1906: Adolf Eichmann, ofițer german nazist și criminal de război (d. 1962) 1916: Irving Wallace, scriitor american (d. 1990) 1917: Dinu Lipatti, pianist și compozitor român (d. 1950) 1948: Dan Ioan Popescu, politician român 1955: Bruce Willis, actor american Decese 1721: Papa Clement al XI-lea (n. 1649) 1746: Marea Ducesă Anna Leopoldovna a Rusiei, regentă a Rusiei (n. 1718) 1865: Nicolae Filimon, scriitor, cronicar teatral și muzical român (n. 1819) 1965: Gheorghe Gheorghiu-Dej, politician român (n. 1901) 1979: Alexandru Dima, critic și istoric literar român (n. 1905) 1980: Teodor Naum, filolog și traducător român (n. 1891) 1987: Louis Victor de Broglie, fizician francez, laureat al Premiului Nobel (n. 1882) 1997: Willem de Kooning, pictor american de origine olandeză (n. 1904) 1999: José Agustin Goytisolo, poet spaniol (n. 1928) 2008: Arthur C. Clarke, scriitor britanic de science fiction (n. 1917) 2008: Hugo Claus, scriitor, regizor belgian (n. 1929) 2008: Paul Scofield, actor britanic (n. 1922) 2009: Ion Dolănescu, interpret român de muzică populară (n. 1944) 2011: Knut (urs polar) (n. 2006) 2013: Irina Petrescu, actriță română (n. 1941) Sărbători Ziua tatălui, în Spania, Portugalia și Belgia (Ziua Sf. Iosif) În calendarul creștin-ortodox: Sf. Mc. Hrisant și Daria, Claudiu și Ilaria; Sf. Mc. Marian Diaconul[2] În calendarul romano-catolic: Sf. Iosif, soțul Sfintei Fecioare Maria