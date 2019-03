INP vine cu precizări privind noile reguli pentru PARCAREA pe trotuare

20:30

Alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluţie, ci reprezintă mai degrabă o pierdere de timp şi bani. În plus, nu există certitudinea că oamenii vor ieşi în număr mare la vot.Reprezentanţii partidelor care au intrat în legislativ trebuie să se aşeze la masa de discuţii, să renunţe la orgolii şi să participe la negocierile privind formarea unei majorităţi parlamentare care să creeze un nou Guvern. De această părere sunt alegătorii, care sunt îngrijoraţi de situaţia incertă de după scrutin. Locuitorii satului Paşcani, raionul Criuleni, susţin că aşteaptă continuarea proiectelor sociale menite să le asigure un trai mai bun: "Nu văd sensul alegerilor anticipate, cheltuială de bani"."Eu am votat o dată, gata, ajunge. Lasă să facă, că văd că nu fac nimic. Vlad Plahotniuc face. Face şi drumuri, face grădiniţe, punctul nostru medical l-au făcut, drumuri face".Altă localitate, aceeaşi opinie. Oamenii din satul Micăuţi, raionul Străşeni spun că aşteaptă rezultate după votul dat în 24 februarie:"Eu cred că ar trebui să se înţeleagă, să ajungă la un numitor comun fără ca să mai fie anticipate, alegerile sunt o cheltuială în plus şi avem tot noi, cei care am ales, avem de pierdut". ""Aş vrea să facă coaliţie, să facă, să se împace, să fie ceva măcar pentru noi".Şi locuitorii satului Peresecina, Orhei, susţin că nu vor să fie chemaţi din nou la urne: "Trebuie să reuşescă să se înţeleagă, să nu meargă la anticipate. E cheltuială de bani, mai bine să facă ceva pentru ţară. Mai bine să majoreze pensiile la un bătrân, la învăţători, un drum, să facă mai bine pentru popor"."Lasă să înţeleagă între dânşii tot pentru popor, nu să facă numai pentru dânşii, cum Maia Sandu, că ea vrea singură. A stricat şcoli, a făcut numai rău în ţară şi încă au ales-o, ea caută să fie mai mare decât toţi".Iar oamenii din sudul ţării aşteaptă ca noii deputaţi să se apuce cât mai repede de lucru:"O să fie alegeri anticipate pe spatele cui, nu tot a oamenilor? Şi iar din nou cheltuieli şi iar toate astea, cui îi trebuie?"."Nu trebuie alegerile anticipate, asta e ceva rău pentru economia ţării. Noi trebuie să ne dezvoltăm acum, o economie durabilă să fie şi toţi să facă eforturi ca să lucrăm mai departe".Potrivit Comisiei Electorale Centrale, alegerile parlamentare din 24 februarie au costat aproximativ 110 milioane de lei. Imediat după prezentarea rezultatelor preliminare, PDM le-a propus celorlalte partide să înceapă negocierile pentru formarea unei noi majorităţi parlamentare.Ulterior, PSRM i-a chemat pe reprezentanţii blocului "ACUM" la discuţii. Ultimii refuză orice dialog cu celelalte formaţiuni.Discuţiile privind viitoarele coaliţii ar putea începe după şedinţa de constituire a noului Parlament, care ar trebui să aibă loc până în data de 26 martie.