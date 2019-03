Daunele asigurate in urma inundatiilor din Australia, estimate la peste 1 miliard de dolari

10:00

Asiguratorii moldoveni au vandut polite de asigurare in valoare de 1,5 miliarde de lei in 2018, in crestere cu 5,2% fata de anul precedent, arata datele oficiale ale autoritatii de supraveghere (CNPF). In moneda europeana, piata a crescut cu 10%, pana la 77,7 milioane euro, pe fondul aprecierii monedei nationale.