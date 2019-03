Relațiile Moldovei cu Regatul Unit, discutate de președintele Dodon și ambasadorul Marii Britanii

13:20

Provocarea, în care oamenii sunt încurajați să încalțe ciorapi diferiți, să se fotografieze și să încarce imaginea pe rețelele de socializare cu hashtagul #toțisuntemdiferiți, a fost lansată de Ludmila Adamciuc – o tânăra mămică care are o fetiță cu Sindromul Down.„Este o provocare în care se implică multă lume, cu scopul de a informa cât mai mulți ca 21 martie este Ziua Internațională a Sindromului Down și, cum cunoaștem despre multe alte sărbători internaționale, e bine să știm și despre asta – o zi în care ne amintim că acești oameni există printre noi”, declară Ludmila. Menționăm că, anual, la 21 martie se marchează Ziua mondială a Sindromului Down, pentru a oferi oportunitatea de a conştientiza problemele cu care se confruntă cei care suferă de acest sindrom.