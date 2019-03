Un bărbat din Criuleni, condamnat la 15 ani închisoare pentru că a abuzat o minoră de 5 ani

11:20

Candidata anticorupţie Zuzana Caputova a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din Slovacia, organizat sâmbătă, după ce a obţinut 40,5% dintre voturi, conform rezultatelor parţiale comunicate duminică de Comisia Electorală din Slovacia, relatează Mediafax. Contracandidatul său, Maros Sefcovic, vicepreşedintele Comisiei Europene şi liderul partidului de guvernare Smer, a obţinut 18,7% dintre voturi, fiind pe locul […]