Abuzurile sexuale înregistrează o dinamică alarmată în R. Moldova: O fetiță de cinci ani a povestit educatoarei cum vecinu o abuzează sexual

Bentley a creat un model de colecţie pe baza noului Continental GT pentru a sărbători centenarul pe care compania îl împlinește în acest an 2019. Continental GT Number 9 Edition by Mulliner este inspirat de trecutul ilustru al mărcii în motorsport și încorporează o serie de trăsături distinctive în cel mai luxos Grand Tourer din lume.Doar 100 de exemplare vor fi realizate manual de către subdiviziunea Mulliner în Crewe, Anglia, pe bază de automobile produse în acest an.