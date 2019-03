Istorie: Radu Albot a urcat pe locul 46 în topul celor mai buni jucători de tenis ai lumii

10:20

Primăria municipiului Chișinău informează că în cadrul acțiunii de salubrizare a albiei râului Bâc desfășurată sâmbătă, 16 martie 2019 au participat peste 1500 de oameni. Timp de două ore, reprezentanții municipalității, ai sectorului asociativ, agenții economici, elevi și cetățeni au colectat circa 6000 de saci de deșeuri. De asemenea, concomitent cu salubrizarea albiei râului Bâc, […]