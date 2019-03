Alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei transferate pentru 30 iunie. Ce declară Irina Vlah

18:00

R. Moldova s-ar pomeni într-o situație urâtă, dacă de la 1 ianuarie 2020 Gazprom ar sista livrarea gazelor prin Ucraina, pentru că noi nu avem altă sursă. De această părere este Sergiu Tofilat, expert al organizației Watchdog.md. Expertul a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că, de fapt, nu e atât de simplu ca Gazprom-ul […]