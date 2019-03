Imagini ca-n apocalipsă la Vama Sculeni. Mai multe hectare au fost cuprinse de flăcări!

20:40

Președintele Camerei Deputaților din România, dar și liderul Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a fost transportat de urgență la spital. Potrivit secretarului general al PSD Codrin Ştefănescu, doctorii au decis să îl interneze în spital pe liderul social-democrat din cauza problemelor pe care le are la spate. Medicii urmează... The post ULTIMA ORĂ: Liviu Dragnea internat de urgență la spital appeared first on Regional.md.