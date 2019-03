Drepturile consumatorilor trebuie promovate încă din şcoală

13:40

Am depus la poliţie o plângere prin care am cerut să fie trasă la răspundere penală o persoană care m-a deposedat de o sumă considerabilă de bani prin înşelăciune. După mai bine de două luni, am primit un răspuns formal, prin care mi s-a adus la cunoştinţă că plângerea mea a fost examina­tă ca petiţie, […]