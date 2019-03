Vântul n-a fost de partea lor. Polițiști bulgari s-au intoxicat cu gazele lacrimogene destinate protestatarilor// VIDEO

17:00

Fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, fost membru al Partidului Liberal, a declarat în cadrului unui interviu pentru tribuna.md că „PL nu a dorit să se alăture sincer Blocului ACUM, a mers separat și chiar a făcut campanie pe încercarea de discreditare a blocului ACUM și a liderilor acestuia. Sunt absolut sigur că „truda” PL a […] The post Valeriu Munteanu: „Truda” PL în campania electorală a turnat multă apă la moara PD” appeared first on Moldova.org.