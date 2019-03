Patru adolescenți, reținuți de polițiști. Aceștia furau din locuințe!

20:40

O femeie s-a sinucis chiar in curtea fiicei sale, dupa ce au consumat alcool impreuna, iar apoi s-au luat la cearta. S-a intamplat aseara in satul Ghindesti, raionul Floresti. Potrivit politiei, o femeie in varsta de 56 de ani a mers in vizita la fiica sa in varsta de 20... The post Tragedie la Florești: O femeie și-a pus capăt zilelor chiar în curtea fiicei sale appeared first on Regional.md.